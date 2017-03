Later deze week verschijnt het boek IJzeren Rinus. De hoofdpersoon, Amsterdammer van geboorte, is uitgenodigd voor de presentatie in de Rotterdamse Kuip, waar hij grote successen vierde als onpasseerbare en meedogenloze verdediger, die er niet voor terugdeinsde om iemand hard te vloeren.

„Voor neerschoppen liep ik niet weg. Ik had nu eenmaal moeite om mijn tegenstander zomaar voorbij te laten lopen. Mijn collega Theo Laseroms – hij is al gestorven – was nog een graadje erger. Hij zou je een doodschop verkopen. Van ons samen waren ze best bang, die aanvallers toen. Ook de Cruijffs en Keizers.”

Pindanootjes

Toen Jan Veenstra van Go Ahead Eagles tegen Feyenoord eens wat tanden verloor in een duel met IJzeren Rinus en Theo ’De Tank’ Laseroms boog Israël zich als een bezorgde nachtzuster over de groggy Veenstra heen. ’Even op je tanden bijten Jantje’. Israël wil zich bijna verontschuldigen voor dat gedrag, maar kan ook een grijns niet onderdrukken.

„Was toch wel sneu voor die jongen. Later bezochten Laseroms en ik hem nog in het ziekenhuis. Hadden we een grote zak met pindanootjes meegenomen. Nee, ik weet niet meer of hij daar om kon lachen.”

