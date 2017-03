De Brabander besloot 's morgens om niet meer op stappen voor de zevende etappe. Hij heeft te veel last van een verkoudheid die maar niet minder wordt.

Kruijswijk mist nu twee zware bergritten die hij in de voorbereiding op de Giro goed had kunnen gebruiken. De Corsa Rosa, die hij in 2016 als vierde besloot, kent dit jaar negen aankomsten bergop.

"De eerste dagen in het slechte weer hebben mij niet goed gedaan", zei Kruijswijk eerder deze week al. De man uit Nuenen had vooral last van zijn keel. Desondanks hoopte hij in de Franse Alpen nog wat hardheid op te doen. "Ik wil zaterdag en zondag meedoen om een korte notering", stelde hij.

Kruijswijk bezette in het algemeen klassement de achttiende plaats. Hij had een achterstand van 18'51" op leider Julian Alaphilippe van Quick-Step Floors. Voor de Giro rijdt Kruijswijk nog de Volta Ciclista a Catalunya en de Tour de Yorkshire.