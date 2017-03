Davy Pröpper, Siem de Jong, Marco van Ginkel, Jorrit Hendrix en Bart Ramselaar hebben dit seizoen evenveel gescoord (23 goals in alle competities) als de aanvallers van PSV, waarbij aangetekend moet worden dat Ramselaar sinds de winterstop hangend links voorin speelt.

De statistieken verbazen Van Ginkel niet. ,,Dat is de verdienste van de middenvelders en ook een grote kracht van dit PSV. In de eerste zes wedstrijden na de winterstop hebben Davy en ik samen zeven goals gemaakt. Dat zegt wel iets over het middenveld”, aldus Van Ginkel.

Foto: ANP Pro Shots

PSV-trainer Phillip Cocu ziet de opvallende statistiek niet als een tekortkoming van zijn aanval, maar als een bewijs voor de kracht van zijn selectie. ,,Ik houd er wel van, dat we wat betreft het maken van doelpunten niet afhankelijk zijn van één of twee spelers. In de eerste helft van het seizoen hebben we meegemaakt, dat Luuk de Jong het heel moeilijk had. Als je qua rendement afhankelijk bent van één of twee spelers, dan ben je gemakkelijk af te stoppen. Gelukkig hebben we ook een aantal middenvelders en verdedigers, die doelpunten kunnen maken.”