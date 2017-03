De 22-jarige sprinter van Team Plantina zegevierde in een tijd van 34,93. Het was zijn tweede wereldbekerzege in zijn loopbaan. Begin december boekte hij in Astana zijn eerste internationale overwinning.

De 500 meter op de Noorse ijsbaan liep uit op een Nederlands feestje. Ronald Mulder pakte zilver (34,99), het brons was voor sprintwereldkampioen Kai Verbij (35,01). Jan Smeekens, wereldkampioen op de 500 meter, viel met 0,006 seconde als nummer vier net buiten het podium. Nog nooit eerder kleurde de top vier volledig oranje.

Met zijn tweede triomf in de wereldbeker nam Ntab in Stavanger een beetje revanche op zichzelf. Hij ging bij de WK afstanden vorige maand op de olympische baan in Gangneung als een van de kanshebbers van start op de 500 meter. Hij verknalde echter zijn WK-debuut door een valpartij in de tweede buitenbocht.

Ntab steeg in het wereldbekerklassement van de 500 meter naar de tweede plek met 435 punten. De Rus Roeslan Moerasjov, die zaterdag de vijfde tijd reed (35,07), bleef aan de leiding met 521 punten. Ronald Mulder bleef, achter de afwezige Rus Pavel Koelizjnikov (425 punten), vierde met 421 punten. Zondag is de afsluitende 500 meter in het wereldbekercircuit.