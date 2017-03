Het drietal van Oranje, bestaande uit Melissa Wijfje, Marije Joling en Annouk van der Weijden, eindigde in de vijfde en laatste wedstrijd van het seizoen op de tweede plaats met een tijd van 3.02,42. Tegenstander Japan was aanmerkelijk sneller: 3.00,60. Rusland reed de derde tijd (3.02,93).

Nederland en Japan eindigden in het wereldbekerklassement beide op 430 punten. Japan prolongeerde de titel dankzij een groter aantal ritzeges (drie tegen twee).

Nederland behaalde vorige maand bij de WK afstanden in Zuid-Korea de wereldtitel op dit onderdeel. Toen verschenen Ireen Wüst, Antoinette de Jong en Marrit Leenstra namens Oranje in baan. Japan pakte in Gangneung zilver (2.55,85 tegen 2.56,50).