Winnende Ntab: 'Goede gevoel nooit weg geweest'

Ntab gaf bij de NOS toe dat zijn tweede wereldbekerzege in zijn loopbaan, na zijn eerste triomf vorig jaar december in Astana, ook een beetje een overwinning was op zichzelf. "Die valpartij vorige maand bij de WK afstanden op de 500 meter heeft wel een tijdje in mijn hoofd gezeten. Dat was superbalen natuurlijk. Ik heb in Gangneung niet laten zien wat ik kon. "

"Gelukkig ging het hier wel weer lekker. Het goede schaatsgevoel is eigenlijk nooit weg geweest. Het WK was een momentopname, daar ging het gruwelijk mis. Maar dat hoort ook bij het sprinten. Een foutje is heel snel gemaakt."