Kai Verbij, Europees en wereldkampioen op de sprintvierkamp, kwam er in de laatste rit tegen Nuis niet aan te pas. Hij reed de elfde tijd (1.10,05). Verbij zakte daardoor in de eindstand van de wereldbeker van de tweede naar de derde plaats (394 punten). De Canadees Vincent De Haitre, die zaterdag als tweede eindigde in 1.09,28, steeg naar de tweede plek met 440 punten.

Nuis eindigde met vijf opeenvolgende overwinningen glorieus op 550 punten. Hij verdiende met zijn titelprolongatie ruim 14.000 euro, plus nog dik 1400 euro voor de ritzege. De prijzenpakker van Team LottoNL-Jumbo verstevigde tevens de leiding in stand van de algemene wereldbeker (Grand World Cup). Die trofee, goed voor een winstpremie van 20.000 dollar (ruim 18.000 euro), won hij vorig jaar ook al.

Nuis maakt zondag eveneens nog kans op de eindzege in het klassement van de 1500 meter. Hij moet een achterstand van 35 punten goedmaken op titelhouder Denis Joeskov uit Rusland. De twee rivalen rijden in de zesde en laatste rit tegen elkaar. Nuis is sinds vorige maand ook wereldkampioen op de schaatsmijl.