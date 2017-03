Jeffrey Bruma ontbreekt bij VfL Wolfsburg vanwege een verrekte knieband. De 25-jarige verdediger liep die blessure vorige week op. Hij werd eerder deze week ook niet opgeroepen voor het Nederlands elftal.

De ploeg van Jonker staat momenteel vijftiende in de Bundesliga met 23 punten uit 23 wedstrijden en verkeert daarmee in degradatiegevaar. RB Leipzig is de nummer twee van Duitsland, met 49 punten. Koploper Bayern München treedt in eigen huis met Arjen Robben aan tegen Eintracht Frankfurt.