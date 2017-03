Bergsma ondanks zege niet helemaal tevreden

Zijn Amerikaanse echtgenote pakte goud op de 1000 meter en brons op de 500 meter. Daarmee bleef ze tevens stevig aan de leiding in het klassement van de Grand World Cup.

"Een mooie laatste rit van het seizoen op de 5000 meter met een mooie wereldbeker als beloning", concludeerde Bergsma bij de NOS. Toch was hij niet helemaal tevreden over zijn manier van schaatsen. Volgens de ervaren stayer schommelden zijn rondetijden te veel. "Het was geen strakke rit. Ik worstelde een beetje. Dat kan en moet beter volgend seizoen, zeker als ik het Sven Kramer moeilijk wil gaan maken."

Kramer sloot vorig weekeinde in Hamar, nadat hij zijn negende wereldtitel allround had veroverd, zijn seizoen vroegtijdig af.