LIVE EXTRA Kan ADO de laatste plek verlaten?

18:30 uur ADO Den Haag - NEC

ADO DEN HAAG: Door de schorsing van Wilfried Kanon lijkt Fons Groenendijk zijn goed draaiende middenveld uit elkaar te trekken. Omdat NEC 5-3-2 speelt en hij een man meer op het middenveld wil creëren, lijkt Danny Bakker een linie naar achteren te gaan. Tom Trybull vervangt hem dan op het middenveld.

NEC: Trainer Peter Hyballa kan tegen ADO weer beschikken over Jay-Ray Grot. De spits is hersteld van een knieblessure. NEC won op 15 januari dit jaar voor het laatst op vreemde bodem op bezoek bij Willem II door een doelpunt van Grot.

19:45 uur Go Ahead Eagles - PSV

EAGLES: Xandro Schenk is hersteld van een enkelblessure en wordt in de basis verwacht. „Het is stijf uitverkocht gaan volle bak om het PSV zo moeilijk mogelijk te maken”, aldus trainer Hans de Koning.

PSV: De laatste nederlaag in de Adelaarshorst dateert van ruim 33 jaar geleden. Trainer Phillip Cocu is niettemin beducht voor het bezoek aan Deventer. „Go Ahead Eagles is een team dat gericht is op de omschakeling. Ze hebben een technisch vaardige spelverdeler (Crowley, red.) en snelle spelers voorin. Daar moeten we voor uitkijken.”

19:45 uur Heracles Almelo - FC Utrecht

HERACLES: Heracles is nog in de race voor de play-offs. „Maar de komende tijd moeten we eerst zorgen dat we ons definitief veilig spelen”, aldus trainer John Stegeman.

FC UTRECHT: Een tegenvaller voor Erik ten Hag. De coach kan vier tot zes weken niet beschikken over linksback Robin van der Meer, wiens schouder tegen ADO Den Haag uit de kom draaide.

20:45 uur Excelsior - SC Heerenveen

EXCELSIOR: Op een uitverkocht Woudestein willen de Kralingers profiteren van de moeizame reeks die de Friezen doormaken na de winterstop.

HEERENVEEN: Joost van Aken, Doke Schmidt en Lucas Bijker zijn er weer bij. Zij kampten na het duel met Go Ahead Eagles (2-2) allen met pijntjes, maar trainden gisteren volledig mee.

