Bergsma: 'Jammer dat Kramer er niet was'

Deze hondsbrutale dief steelt voor duizenden euro's aan postzegels in Ridderkerk. Terwijl het personeel wordt afgeleid slaat hij zijn slag. Tips? 0800-6070 of anoniem 0800-7000.

03:47

Achter Geert Wilders en Fleur Agema is zij de nummer 3 van de PVV: Vicky Maeijer (30). Ze verlaat het Europees Parlement en daar is ze allesbehalve rouwig om, zegt ze tegen Pim Sedee in onze serie De Smaakmakers.