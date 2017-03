PSV-huurling wekt woede en krijgt koekje van eigen deeg

De linksback van Go Ahead Eagles haalde zich zaterdagavond de woede van de PSV'ers op de hals, toen hij de bal hard tegen de rug van Luuk de Jong aan schoot. Scheidsrechter Kevin Blom had al gefloten voor een overtreding van Xandro Schenk op de spits van de bezoekers, toen Ritzmaier nog even doorhaalde.

Niet vergeten

En dat zette kwaad bloed bij de PSV-spelers, die de eerdere 'botsingen' met de Oostenrijker nog niet waren vergeten. Vorig seizoen was Ritzmaier door de Eindhovense club verhuurd aan NEC, en in Nijmeegse dienst blesseerde hij twee keer een speler van PSV. In het duel in Eindhoven in september 2015 was Luuk de Jong het slachtoffer met een enkelkwetsuur, terwijl vijf maanden later bij de return Jorrit Hendrix een elleboog in zijn gezicht kreeg.

Saillant genoeg moest Ritzmaier kort na zijn actie tegen De Jong zelf van het veld. Nadat Gaston Pereiro hem in de rug was gesprongen, landde Ritzmaier dusdanig ongelukkig op zijn rechterarm dat hij vervangen moest worden door Rochdi Achenteh.