Bruns poetst blunder weg

Bij Heracles gaf trainer John Stegeman weer de voorkeur aan Tim Breukers boven Brahim Darri. De thuisploeg schoot uit de startblokken met een aanval in de eerste minuut. Het schot van Brandley Kuwas werd echter eenvoudig gestopt door doelman David Jensen.

Daarna was het toch vooral FC Utrecht dat aanvallend de toon zette. Nacer Barazite dwong doelman Bram Castro twee keer tot een redding, maar in de 26e minuut was de keeper van de thuisploeg kansloos op een inzet van Yassin Ayoub. Castro redde nog wel goed op de inzet van Gyrano Kerk maar was kansloos bij de rebound.

Kuwas maakt gelijk

Hoewel FC Utrecht veel sterker was, bleef het in de eerste helft bij 0-1 en dat mochten de bezoekers zich aanrekenen. Meteen na rust trok Heracles de stand gelijk. Justin Hoogma, die een week eerder nog ongelukkig was met een eigen doelpunt tegen NEC, zorgde nu voor een waardevolle assist. Kuwas controleerde de bal fraai op de lange pass van Hoogma en tikte die zelf langs Jensen.

FC Utrecht moest even bijkomen van de vroege gelijkmaker en gaf zo Heracles de ruimte om op zoek te gaan naar de voorsprong. De spelers van trainer Erik Ten Hag werden bovendien slordiger in de passing, waardoor de thuisploeg af en toe snel kon omschakelen. Zo ontsnapten de bezoekers bij tegenaanvallen waarbij Kuwas en Breukers naast schoten.

Armenteros

Het duel leek net als in de voorgaande twee seizoenen in 1-1 te eindigen, maar Heracles nam daarmee geen genoegen. In de negentigste minuut werden Samuel Armenteros en Kuwas met een lange pass vooruit gestuurd. De laatste bracht de bal van rechts voor en de inkomende Bruns kopte de bal in tweede instantie binnen.

FC Utrecht blijft ondanks de nederlaag vierde. Heracles klom naar een voorlopige negende plaats door de overwinning.