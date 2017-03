Mayweather: 'Geen gehuil en vechten!'

'Money', zoals de bijnaam van de boksmiljardair luidt, wil het opnemen tegen de Ierse kooivechter Conor McGregor.

"Ik wil geen gehuil meer horen over geld. Teken die papieren en laten we in juni vechten", riep Mayweather met de van hem bekende bravoure in een boodschap aan McGregor. De Ier daagde Mayweather eind vorig jaar uit, nadat hij er als eerste in was geslaagd om in twee verschillende gewichtsklassen kampioen te worden van de populaire UFC, de grootste organisatie in de vechtsporten onder de noemer Mixed Martial Arts.

Gevecht van de eeuw

De Amerikaan bokste in september 2015 zijn laatste wedstrijd. Mayweather bleef als profbokser in 49 partijen ongeslagen. Hij won ze allemaal, waaronder het bijzonder lucratieve 'Gevecht van de Eeuw' in mei 2015 tegen de Filipijn Manny Pacquiao. De gefortuneerde Amerikaan sloeg zijn tegenstanders 26 keer knock-out.