Blessureleed treft Go Ahead Eagles

Gisteren, 23:29 ANP

Marcel Ritzmaier van Go Ahead Eagles heeft zaterdag in de competitiewedstrijd tegen PSV zijn onderarm gebroken. De Oostenrijker, die door PSV is verhuurd aan Go Ahead, raakte na een half uur geblesseerd toen hij na een botsing ongelukkig op zijn rechterarm landde. Medisch onderzoek wees uit dat er een breuk in het bot zit.