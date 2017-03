'Helaas een tand verloren, maar de drie punten zijn binnen'

Faik en Mattheij zagen elkaar bij een hoge bal even over het hoofd en botsten tegen elkaar. Het kostte de verdediger een snee in zijn hoofd en de middenvelder een voortand. ,,Jurgen heeft een klein wondje. Ik zit er denk ik meer mee dan hij'', zei Faik. ,,In de kleedkamer zeiden ze dat zoiets goed te herstellen is. Ik hoop zo snel mogelijk een nieuwe tand te krijgen. Maar goed, de drie punten zijn voor ons het belangrijkste.'