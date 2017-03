premium

Qualifier kegelt Murray uit Indian Wells

29 min geleden ANP

Tennisser Andy Murray is verrassend uitgeschakeld in het toernooi van Indian Wells. De nummer één van de wereld boog in zijn partij uit de tweede ronde voor de Canadees Vasek Pospisil: 4-6 6-7 (5). De nummer 129 van de wereld, die via de kwalificaties was binnengedrongen in het hoofdtoernooi, troefde de Schotse topfavoriet af met gewaagd aanvallend spel.