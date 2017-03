LIVE EXTRA Willem II - PEC Zwolle trappen voetbalmiddag af

12.30 uur: Willem II - PEC Zwolle

Darryl Lachman en Fran Sol zijn bij Willem II tijdig opgeknapt en voldoende fit. Obbi Oulare klaagde over een geïrriteerde hamstring, maar de Belg is eventueel beschikbaar. Dat geldt tevens voor Vajebah Sakor, die hinder had van een heupblessure.

Eerder in de week waarde ook bij PEC Zwolle de griep rond in de selectie, maar alleen Hervin Ongenda valt daardoor af voor het duel in Tilburg. Dirk Marcellis is na zijn schorsing weer inzetbaar. Het zal de enige mutatie zijn na de winst op Vitesse (3-1).

14.30 uur: Feyenoord – AZ Feyenoord mist veel basisspelers zondag in de thuiswedstrijd tegen AZ. De koploper uit Rotterdam moet het stellen zonder doelman Brad Jones, verdediger Terence Kongolo en aanvaller Eljero Elia.

AZ-trainer John van den Brom beschikt over een vrijwel fitte selectie. Alleen Alireza Jahanbakhsh is een twijfelgeval.

14:30 uur Roda JC - FC Groningen

De ploeg uit Kerkrade heeft net zoals FC Groningen 36 doelpunten tegen, maar scoorde veel minder dan zijn aankomende opponent, 15 om 34. Hiermee zijn de Kerkradenaren veruit de minst productieve ploeg van de Eredivisie. De Groningse ploeg snakt naar een zege. Het elftal van Ernest Faber won in 2017 alleen het eerste duel na de winterstop. Vervolgens werden er slechts vijf punten gepakt in de daaropvolgende zes wedstrijden.

16.45 uur: Ajax - FC Twente

Alle Ajacieden kwamen redelijk ongeschonden uit het Europa League-duel met FC Kopenhagen. Het betekent dat trainer Peter Bosz een volledige selectie tot zijn beschikking heeft. Hakim Ziyech ontbrak in Denemarken in de basiself, omdat hij vermoeid was. Bosz kondigde direct aan dat de middenvelder tegen Twente weer in de basis zou beginnen

Trainer René Hake van FC Twente beschikt over een vrijwel fitte selectie.