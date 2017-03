premium

Van Gerwen klopt vriend Van der Voort

29 min geleden

Tijdens het Players Championship Four stond in de eerste ronde een bijzonder affiche op de rol. De goede vrienden Michael van Gerwen en Vincent van der Voort streden tegen elkaar voor een plek in de tweede schifting. Wereldkampioen Van Gerwen trok met 6-2 in legs aan het langste eind.