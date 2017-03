Bij Feyenoord keerde Dirk Kuyt bij afwezigheid van de geblesseerde Eljero Elia weer terug in de basis. Ook was er goed nieuws voor Kenneth Vermeer. De doelman, die dit seizoen lange tijd aan de kant stond, nam plaats onder de lat. Hij verving Brad Jones, die eerder in de week een beenwond opliep.

Feyenoord kende in De Kuip een bliksemstart. Rick Karsdorp legde de bal in de elfde minuut met veel gevoel in het strafschopgebied klaar voor spits Nicolai Jørgensen, die de bal op prachtige wijze binnengleed. Zo'n tien minuten later sprong de teller op het scorebord van 1 naar 2. Jens Toornstra schoot, aan aangeven van Jørgensen, hard de tweede Rotterdamse goal tegen de touwen. Opnieuw was AZ-doelman Tim Krul kansloos.

Foto: ANP

In de tweede helft leidde Feyenoord AZ verder naar de slachtbank. Routinier Dirk Kuyt, opnieuw na een assist van Jørgensen, tekende voor de 3-0. Daarna was het weer de beurt aan Jørgensen zelf. De Deense spits scoorde nog twee keer, eenmaal vanaf de stip en de andere keer schoof hij de bal na een uitbraak onder Krul door. Derrick Luckassen (3-1) en Wout Weghorst (5-2) zorgden nog wel voor tegentreffers, maar dat deed Feyenoord totaal geen pijn.

Later meer.