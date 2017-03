Dumoulin: 'Ik doe nu leuk mee'

Boze Turkse Nederlanders reageren op het nieuws dat minister Kaya niet mag spreken over het referendum op het consulaat in Rotterdam.

Achter Geert Wilders en Fleur Agema is zij de nummer 3 van de PVV: Vicky Maeijer (30). Ze verlaat het Europees Parlement en daar is ze allesbehalve rouwig om, zegt ze tegen Pim Sedee in onze serie De Smaakmakers.