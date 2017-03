premium

'Jones blijft eerste keeper van Feyenoord'

Kenneth Vermeer verwacht dat hij weer voor Brad Jones moet plaatsmaken bij Feyenoord zodra de Australische doelman hersteld is van een geïnfecteerde beenwond. ,,De trainer heeft Brad tot eerste keeper benoemd. Hij zal dus wel weer gaan spelen als hij fit is'', zei Vermeer zondag na zijn rentree onder de lat. De 31-jarige keeper, die in de voorbereiding een achillespees afscheurde, moest in de gewonnen thuiswedstrijd tegen AZ twee tegentreffers incasseren (5-2).