Knegt: 'Ik heb het zelf laten liggen'

"Het is ontzettend jammer dat ik de wereldtitel niet haal. Ik heb het zelf laten liggen. Op de 1000 meter had ik beter moeten presteren", aldus de zelfkritische Knegt, die op die afstand in de kwartfinales werd uitgeschakeld en geen punten haalde. De Zuid-Koreaan Seo Yi-ra verdedigde zijn voorsprong in het algemeen klassement op de afsluitende superfinale met succes.

Teleurstelling

Tijd om de teleurstelling te verwerken kreeg de Nederlander nauwelijks. Twintig minuten later verscheen Knegt weer op het ijs voor de finale met de achtervolgingsploeg. "Ik heb gefietst, even gezeten en gezorgd dat mijn materiaal weer in orde was. Je moet er gewoon weer staan", beschreef de schaatser de tussenliggende periode. Het lukte Knegt. Sterker nog: hij pakte de hoofdrol in het uitverkochte Ahoy. Bij de laatste wissel schoof Knegt met een indrukwekkende inhaalactie binnen no-time op naar de eerste plaats in het veld. De concurrentie had daarna geen kans meer.

"Het was wel fenomenaal wat ik deed", zei een lachende Knegt, die een half rondje voor het einde zijn vuisten al balde en de overwinning vierde. "Jeroen (Otter, bondscoach) zei vanaf de kant dat ik rustig aan kon. Dat doet hij niet zo snel, dus ik wist dat het goed zat."