'Ajax maakt knap verschil - Geen euro op degradant'

De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag twaalf demonstranten aangehouden, na rellen die ontstonden bij het Turkse consulaat in Rotterdam.

Boze Turkse Nederlanders reageren op het nieuws dat minister Kaya niet mag spreken over het referendum op het consulaat in Rotterdam.

01:47

Mark Rutte heeft geen goed woord over voor het optreden van Turkije en de Turkse demonstranten in Rotterdam. Dat zegt de premier in het televisieprogramma WNL Op Zondag