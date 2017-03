premium

Voormalig Twente-coach weer de pineut in Engeland

1 uur geleden ANP

Steve McClaren is voor de tweede keer binnen drie jaar ontslagen bij Derby County. De 55-jarige Brit, die met FC Twente in 2010 kampioen van Nederland werd, stond met Derby op de tiende plaats in de Championship, het tweede niveau in het Engelse voetbal.