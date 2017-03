"Ik was blij dat ik mocht invallen en speeltijd kreeg", zegt de spits op de website van de Londense club. Janssen loste een kwartier voor tijd Dele Alli af en prikte zes minuten later de vijfde Tottenham-goal binnen. De eerste veldgoal van Janssen, die dit seizoen verder alleen uit strafschoppen had gescoord.

Hard gewerkt

"Natuurlijk is het leuk dat iedereen blij voor mij is", aldus de aanvaller, die in de voorselectie van bondscoach Danny Blind zit. "Ik heb hier hard voor gewerkt en eindelijk is het gelukt. Ik dank het publiek, want het is prachtig hoe ze me steunen, daar heb ik waardering voor", zei Janssen na de hartverwarmende reactie van het publiek op White Hart Lane.

"Het is fijn voor een speler om je naam te horen. Het is een zware tijd geweest, maar dat is voetbal. Als je hard blijft werken, krijg je uiteindelijk ook kansen", weet de spits, die met Tottenham de halve finale van de FA Cup bereikte.