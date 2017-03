premium

PSG: zege op Lorient kleine pleister op grote wond

Gisteren, 23:23 ANP

Paris Saint-Germain heeft zich met een kleine zege een beetje hersteld van de ruime 6-1 nederlaag bij FC Barcelona woensdag. In de Franse competitie had de ploeg van de Spaanse coach Unai Emery daarvoor de ideale tegenstander in de nummer laatst, FC Lorient. Maar een doelpuntenfestijn werd het niet in de Bretonse stad: 1-2.