Younes: ’Zo kon het echt niet’

Bang het kampioenschap te verspelen, was Younes – ondanks de 0-0 halverwege – naar eigen zeggen geen moment. "Een wedstrijd duurt negentig minuten. En gelukkig konden we dingen veranderen. Uiteindelijk was deze wedstrijd nog goed voor het zelfvertrouwen voor donderdag (FC Kopenhagen thuis, red.) en de rest van de competitie.”

Rand zestien

Younes’ treffer was volgens hem het gevolg van steeds beter op elkaar ingespeeld raken. "Als Davy Klaassen het strafschopgebied in komt, kijkt hij altijd naar ’rand zestien’, omdat Kasper Dolberg naar de eerste paal gaat en daarachter de tweede optie ligt. Het was een mooi moment om de 1-0 te scoren.”

Stiften

Een andere Ajax-speler die in het oog sprong, was Hakim Ziyech, die tegen FC Kopenhagen werd gespaard, maar tegen zijn oude club FC Twente zijn stempel op de wedstrijd drukte. "Deze week heeft me goed gedaan”, aldus de spelmaker. "Ik moet de draad weer oppakken en denk dat ik een goede stap heb gezet. Bij de 3-0 van Dolberg wilde ik de bal er zelf in stiften. Gelukkig leverde het me nog een assist achter mijn naam op.”