Ik heb vorige week al aangegeven dat ik hier rekening mee hield. Omdat het Barcelona is. Als je de wedstrijd analyseert, dan zie je ook van hoeveel factoren de uitslag afhankelijk is geweest. Een snel doelpunt, gevolgd door een eigen inzet. Dan de vierde goal uit een vrije trap, de gemakkelijk gegeven strafschop en die zesde treffer tijdens een alles of niets poging.

De speelwijze van de Fransen liep daar als een rode draad doorheen. Omdat Paris Saint-Germain daarmee zichzelf de das omdeed. Om kans te maken tegen Barcelona moet je druk naar voren durven te zetten. Daar heeft de ploeg veel problemen mee. Tijdens de thuiswedstrijd durfde Paris dat wel en werd de 4-0 zege in de hand gewerkt.

Maar tot mijn verbazing was in Barcelona besloten om compact verdedigend te voetballen. Daarmee riep Paris de problemen over zich af. Barcelona speelde weliswaar 3-4-3, maar was niet echt in topvorm. Het spel was vooral gebaseerd op veel inzet en een enorme wil om te winnen. Door de afwachtende houding van Paris wist Barcelona daardoor toch het geluk af te dwingen.

Net als Barcelona acht ik ook Monaco woensdag niet kansloos tegen Manchester City. Daarom kijk ik naar die wedstrijd uit, die in Engeland al een enorm hoog niveau haalde. Veel mensen vonden het zelfs het meest aantrekkelijke duel uit de historie van de Champions League. Omdat ik er vanuit ga dat Monaco thuis voor de aanval gaat om de 5-3 achterstand goed te maken, ben ik benieuwd hoe Pep Guardiola zijn spelers daar op voor gaat bereiden. Hem kennende zal hij zich niet voor de tweede keer laten verrassen.

Hoewel Barcelona - Paris Saint-Germain en Manchester City - Monaco de meeste aandacht trokken, is het opvallend hoeveel er in deze fase van de Champions League is gescoord. Vooral de Duitse, Spaanse, Franse en sommige Engelse ploegen laten zien dat aanvallen nog altijd loont. Borussia Dortmund dat tegen Benfica vier keer scoort, Bayern dat Arsenal met twee keer 5-1 klopt, Real Madrid dat in totaal met 6-2 van Napoli wint; het is een hoopvolle ontwikkeling.

Normaal gesproken is het aanbod van wedstrijden uit de Champions League zo groot, dat je er af en eentje uit pikt. De rest hoeft voor mij niet zo. Nu is dat anders. Ik keek uit naar Barcelona - Paris Saint-Germain, net zoals ik woensdag hoop te genieten van Monaco - Manchester City.

Omdat dit het voetbal is zoals ik dat graag wil zien.