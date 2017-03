Na de draconische straf was er een mediastilte rond de judoka, opgelegd door de JBN. Het is een bekende strategie bij deze bond, doodzwijgen. Tot de afgelopen week, waarin Juul aankondigde naar de rechter te stappen.

Uit de toelichting van de JBN blijkt, dat er een mediastilte was om details over het meningsverschil niet publiek te maken. Er was kennelijk iets te verbergen. Dat kan slechts om drie redenen. Het verhullen van onoorbaar bestuur, het respecteren van een zuivere privésituatie of er was criminaliteit in het spel. Het eerste ligt voor de hand.

De bond kwam met veel quasi-plausibel commentaar op de proppen, meestal uit de mond van directeur topsport Bonnes. Hij vertelde bijvoorbeeld dat de bond Juul Franssen oplossingen heeft geboden. Dus niet, wél aan andere topjudoka’s. Een oplossing is pas een oplossing als beide partijen ermee akkoord gaan.

Er blijven talloze vraagtekens maar dat leidt alleen maar af van de kern van de zaak. Een centrale training is absoluut noodzakelijk bij een teamsport, bij een individuele sport - zoals judo - niet. En zeker niet verplicht.

Principieel geldt juist voor een individuele sporter, dat hij of zij zélf de beste weg naar succes moet kunnen bepalen. De sporters, die de centrale training fantastisch vinden moeten dat vooral doen. Dat vindt Juul ook, maar zij gelooft daar voor zichzelf niet in. En de besten - de essentie van topsport - dienen uitgezonden te worden naar internationale toernooien.

Een centrale training kan wél zin hebben bij talentontwikkeling. Dat gebeurt kennelijk al, want - zo vertelde Bonnes trots - is de doelstelling van de judobond om op de Spelen van 2024 (!) weer goud te halen. Het is zeer vreemd, dat de talentontwikkeling bij de judobond zwaar gesubsidieerd wordt door het NOC*NSF. Waarom gebeurt dit niet bij de andere sporten?

Het belangrijkste en tegelijk voldoende argument van Franssen om bij haar club te blijven trainen is het diepe vertrouwen in haar twee coaches. Het begrip (zelf)vertrouwen is cruciaal voor succes in de topsport. Op dat argument gaat de directeur topsport nauwelijks in, anders dan dat hij de twee trainers van Juul proactief (?!) heeft benaderd om ook naar Papendal te komen. Daar gingen ze natuurlijk niet op in, de coaches hebben andere werkzaamheden om simpelweg in hun onderhoud te voorzien.

En Juul werkt niet mee aan een oplossing…

Het is zeer verstandig van Juul dat zij naar de rechter stapt (29 maart). Dit laag-bij-de gronds-gevecht moet door een onpartijdige scheidsrechter beslist worden. Hopelijk wordt het een ippon voor de judoka.