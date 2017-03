premium

Breekt Jørgensen record van Pelle?

35 min geleden

Het elftal van Feyenoord heeft zo nu en dan nog een inzinking (Vitesse in de beker, Sparta uit), maar de Rotterdammers weten zich in de titelrace in elk geval verzekerd van een spits in kampioensvorm. Nicolai Jørgensen gaf tegen AZ (5-2) met drie goals en twee assists niet alleen zijn eigen ploeggenoten een mentale oppepper. Ook het legioen heeft weer vertrouwen in een goede afloop dankzij de Deense topscorer.