WBC: Erop of eronder voor onze honkballers

10 min geleden

Het wordt vandaag alles of niets voor de Nederlandse honkballers. De confrontatie met het verrassend sterke Israël moet gewonnen worden, anders is het over en uit voor het keurkorps van bondscoach Hensley Meulens. Nadat het Koninkrijksteam in het uitverkochte en zinderende Tokyo Dome een unieke kans had gemist om tegen gastland Japan te stunten, staat de ploeg met de rug tegen de muur.