Dumoulin: 'Ik reed als een springveer'

Achter Nairo Quintana en Geraint Thomas mag Dumoulin de derde beste renner in deze Corsa dei due Mari genoemd worden. Hoewel een podiumplaats morgen in San Benedetto een utopie lijkt, heeft hij met zijn koerswijze bergop de afgelopen dagen indruk gemaakt. Na de mislukte ploegentijdrit rijdt hij achter de feiten aan, maar juist doordat hij uit de comfort zone wordt gejaagd leert hij ook veel van zichzelf.

De klim naar het 1600 meter hoge skioord Terminillo gaat een belangrijk ijkpunt worden in zijn evolutie naar een klassementsrenner. „Het is een leerzame klim geweest”, bevestigt Dumoulin. „Misschien was het niet al te slim om zo vroeg aan te vallen. Anderzijds haal ik wel vertrouwen uit de wijze hoe ik hier klim. Ik kon diverse tempoversnellingen plaatsen. Uiteindelijk heeft dat me in de laatste twee kilometer een beetje opgebroken, maar het was het waard om het eens te proberen. Ik kan nu zeggen dat ik bergop een enorme stap heb gezet. Ik heb al eerder in mijn carrière goed geklommen. Ik heb echter nooit eerder zo sterk gepresteerd in het voorjaar.”

