Van der Mark uitgevallen door verbrande koppeling

Vanaf de eerste rij moest de Nederlandse troef al vele posities prijsgeven vanwege dat koppelingsprobleem aan zijn Yamaha YZF-R1. Na een rode vlag-situatie volgde een herstart maar daar nam Van der Mark al niet meer aan deel. In zijn pitbox probeerden zijn monteurs vergeefs olielekkage te verhelpen.

Na zijn goede prestatie in race 1 met een vijfde plaats kon de Rotterdammer zijn gestage progressie met de R1 niet doorzetten. “Ontzettend jammer omdat het zaterdag zo goed ging. Ik had het gevoel dat het weer zo zou gaan, of beter zelfs voor mijn teamgenoot Alex (Lowes) en mij, maar dat is racen”, verklaarde de Pata Yamaha-fabriekscoureur. “Uiteindelijk was ik dit weekend vanaf het begin al snel en hopelijk kunnen we dit tijdens de eerstvolgende en eerste Europese wedstrijd in Aragon voortzetten.”