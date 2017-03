Wolff was sinds januari 2010 in dienst van wielerbond KNWU en was zeker vorig jaar succesvol op de Spelen van Rio waar Elis Ligtlee goud won op keirin en Matthijs Büchli op hetzelfde onderdeel zilver veroverde.

Wolff, een oud-wereldkampioen sprint, heeft zelf besloten zijn werkzaamheden te beëindigen. "Een moeilijke beslissing'', meldt hij in een bericht van de wielerbond. "Vooral omdat de baansprintselectie veel groeipotentie heeft richting de Olympische Spelen in Tokio. Ik ben ervan overtuigd dat dit team sterk genoeg is om de weg naar Tokio succesvol voort te zetten. Voorlopig ga ik veel tijd aan mijn familie besteden en mij rustig oriënteren welke stappen ik wil zetten in mijn persoonlijke ontwikkeling'', aldus Wolff, wiens contractverlenging afgelopen najaar pas tot stand kwam na hevige interne discussies.