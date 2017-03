Tirreno-renners onder indruk van getroffen aardbevingsgebied

De SS.4 van Rieti naar Ascoli Piceno doorkruist het zeshonderd vierkante kilometer grootte rampgebied. Normaal maakt dit deel uit van een schitterend natuurpark met een oogverblindend uitzicht op de besneeuwde flanken van de Gran Sasso. Sinds deze regio zo’n 110 kilometer ten noord-oosten van Rome op 24 augustus vorig jaar werd opgeschrikt door een eerste aardbeving (6,4 op de schaal van Richter) is het vroegere leefgebied van de Sabijnen in een spookarea veranderd. Er zijn inmiddels al ruim 45.000 naschokken geregistreerd, waarvan sommigen andermaal met vernietigende kracht. Meer dan 300 mensen zijn er om het leven gekomen, ruim 200.000 huizen raakten zwaar beschadigd.

Foto: Raymond Kerckhoffs

Jaarlijks vindt ten noorden van Rieti de finale van de Tirreno-Adriatico plaats. Op weg naar badplaats San Benedetto worden steevast deze uitlopers van de Apennijnen opgezocht. Juist nu besloot Giro-koersdirecteur Mauro Vegni om deze regio zeker niet te mijden. Vegni wil de wereld laten zien welke ellende zich hier afspeelt en hoopt de getroffen bewoners enige afleiding met de passages van de wielerwedstrijd geven.

In het peloton is het muisstil wanneer men zondag voor het eerst langs de weggevaagde dorpjes Amatrice, Accumoli, Pescara del Tronto, Posta en Vezzano trekt. Je kunt op televisie de ellende van een ramp erkennen, maar pas wanneer je het met eigen ogen waarneemt snijdt het echt door je ziel. Vol ongeloof kijken de renners naar de enorme schade die hier is aangericht. ‘Very, very sad’, stamelt een zichtbaar aangeslagen Mark Cavendish. ‘Je schrikt als je ziet wat hier is gebeurd en welk enorm gebied getroffen is’, zegt Tom Dumoulin. ‘Ik had overal kippenvel’, aldus Koen de Kort.

Foto: Raymond Kerckhoffs

De voorgevel van een huis direct langs het parcours is volledig weggevaagd. Net als bij een poppenhuis kun je zo naar binnen kijken. De huiskamer is nog intact. Zo hangt de lamp nog altijd precies boven de eettafel. Boven staan de twee bedden opgemaakt op hun plaats net als voor de 24e augustus.

Waar de meeste dorpen al maanden hermetisch van de buitenwereld worden afgesloten en bewaakt door tientallen militairen, kun je in Vezzano zo tussen de afgebrokkelde huizen lopen. Tussen een puinhoop van stenen en balken zien we op de eerste etage van een huis de wc-pot nog staan, terwijl het wc-deksel als een stille getuige beneden langs de straat ligt. We treffen hier zelfs buiten een kerstboom met goud- en roodkleurige ballen aan. Het tekent dat iedereen overhaast het gebied heeft verlaten en dat er sinds de laatste ‘dodelijke’ beving begin januari niemand meer iets heeft verplaatst.

Triest om te zien

,,Het was triest om dit te zien. Mijn gedachten zijn vandaag meer bij de slachtoffers dan bij mijn ritzege”, zegt wereldkampioen Peter Sagan zondagmiddag op zijn persconferentie in Fermo. Klassementsleider Nairo Quintana beseft dat het moeilijk is om de getroffen mensen vreugde te brengen. ,,Maar een moment van afleiding dankzij de passage van de Tirreno is ook al iets.”

Wielrenners gaan het hele jaar door stad en land. Van de ene uithoek van de wereld naar de andere. Zij staan dichter bij het publiek dan welke sporter ook. In oktober kwam er een spontaan initiatief van huidige en ex-profs om vanuit Ascoli naar het getroffen Posta over zeventig kilometer te fietsen om geld in te zamelen voor het getroffen gebied. Michele Bartoli, Alessandro Petacchi en Giovanni Visconti waren enkele van de deelnemers. Ook dit najaar zullen zij deze kilometers weer afleggen. Er zullen ook Nederlandse en Belgische renners met een rijk Tirreno-verleden zoals Michael Boogerd en Erik Dekker benaderd worden. Hoe vluchtig het peloton ook door een streek trekt, hoe snel hun demarrages ook zijn, ergens verbinden de renners zich ook met al deze regio’s.