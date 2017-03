'Ik ben fysiek superieur aan Dolberg'

"Ik denk dat ik fysiek superieur zal zijn aan Dolberg", zegt Jores Okore in het Deense Ekstrabladet.

"Met mijn fysiek hoop ik hem buiten het strafschopgebied te houden", aldus de centrale verdediger, die eerder actief was voor het Engelse Aston Villa. "Kasper is een klinische spits die gevaarlijk is voor de goal. Hij moet kort gedekt worden en mentaal ben ik klaar voor de uitdaging."

Ruud van Nistelrooy

Vanaf de reservebank zag Okore Dolberg vorige week in de heenwedstrijd op 'Ruud van Nistelrooy-achtige wijze' de gelijkmaker namens Ajax aantekenen, en in de slotfase leek de Deen ook de 2-2 te maken. Scheidsrechter Artur Dias keurde de treffer vanwege een vermeende overtreding echter af.