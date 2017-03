Weerzien met Chelsea opnieuw fiasco voor Mourinho

United trad aan zonder Daley Blind, die door Mourinho op de bank was geposteerd. Chris Smalling speelde wel en die was na een kwartiertje spelen Eden Hazard helemaal kwijt. De Belg draaide handig weg van de verdediger en besloot zijn dribbel met een schot dat ternauwernood door David de Gea gepareerd kon worden.

Sterke fase

Het was de aanzet tot een sterke fase van de thuisclub, want uit de daaropvolgende corner moest de Spaanse goalie bij een schot van Gary Cahill opnieuw handelend optreden. Een kopbal van Diego Costa vloog een minuutje net over het doel van de bezoekers, dat hun elftal tien minuten voor rust gereduceerd zagen tot tien.

José Mourinho Foto: AFP

Ander Herrera kreeg na een overtreding op Hazard zijn tweede gele kaart van scheidsrechter Michael Oliver, wiens beslissing door Mourinho met hoongelach werd ontvangen. United moest na de rode kaart achteruit, en vijf minuten na rust verzilverde Chelsea de man-meer situatie. Victor Moses speelde N'Golo Kanté vrij, en de middenvelder schoot van afstand hard raak.

Grote kans Rashford

Na een uur spelen kreeg Marcus Rashford dé kans om United langszij te brengen. De Engelse spits (hij verving de geschorste Zlatan Ibrahimovic) pikte een door David Luiz verkeerd getaxeerde bal op, passeerde Cahill, maar stuitte op Chelsea-goalie Thibaut Courtois.

Via Costa kreeg Chelsea even later een grote mogelijkheid op 2-0, maar de Spaanse spits kopte geheel vrijstaand naast. Ook twee afstandsschoten van Willian (eentje over en eentje gered door De Gea) brachten de beslissende 2-0 niet. Maar omdat United niet verder kwam dan een schot van Paul Pogba dat net naast ging, wonnen The Blues de wedstrijd en plaatsten zij zich voor de halve finale van de FA Cup.