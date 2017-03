In oktober was het eerste weerzien van Mourinho met zijn oude club op een tragedie uitgedraaid (4-0 nederlaag) en voor het FA Cup-duel was de Portugees op revanche belust. Na de rode kaart van Ander Herrera in de 35e minuut zag de coach zijn snode plannen echter in duigen vallen.

Potentie

"Michael Oliver is een scheidsrechter met een fantastische potentie", was het cynische commentaar van de Portugees bij de BBC na afloop. "In vier wedstrijden heeft hij ons drie strafschoppen tegen en een rode kaart gegeven."

Verwensingen

En ondanks het feit dat Mourinho grote successen met Chelsea heeft gevierd, is de coach lang niet bij alle supporters even geliefd. Mourinho kreeg gedurende de wedstrijd veel verwensingen naar zijn hoofd geslingerd en werd met regelmaat voor judas uitgemaakt. Daarop 'antwoordde' Mourinho door met vier vingers aan te geven hoe veel kampioenschappen hij The Blues had bezorgd.

"Totdat Chelsea een manager krijgt die ze vier landstitels bezorgt, ben ik de nummer 1. Judas is de nummer 1", zei Mourinho op de van hem bekende droge toon.