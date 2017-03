KNVB-opleiding veel duurder dan cursus bij FA

Oud-spelers die in het betaald voetbal een modaal salaris hebben verdiend, hebben kritiek geuit op de in hun ogen extreem hoge kosten. Ook de andere trainerscursussen (UEFA B en UEFA A) zijn aanzienlijk goedkoper.

Waarom is de KNVB-cursus zo duur?

De KNVB stelt dat de Nederlandse profcursus internationaal hoog staat aangeschreven en zegt dat het om de kwaliteit van de opleiding gaat. ,,We streven er niet naar om winst te maken met de cursus’’, zegt woordvoerder Bram Groot van de KNVB. "En als we extra inkomsten hebben dan laten we dit ook direct weer terugstromen in de opleidingen."

Hoeveel trainers mogen er meedoen?

De KNVB laat tussen de twaalf en zestien cursisten toe. De cursus wordt niet elk jaar gegeven om te voorkomen dat de markt wordt overspoeld met betaald voetbaltrainers. Het organiseren van een nieuwe cursus gaat in samenspraak met de CBV (Coaches Betaald Voetbal) en de VVON (vakbond voor oefenmeesters). Saillant detail, in Engeland start twee keer per jaar een nieuwe cursus. De Engelse bond hanteert het standpunt dat de praktijk (resultaten) daarna uitwijst wie bij een club een goede coach is en wie niet.

Waarom kan Jimmy Floyd Hasselbaink zijn diploma in Engeland halen en een andere Nederlandse coach niet?

In de UEFA Coaching Convention zijn afspraken gemaakt dat een trainer een opleiding in een ander land kan volgen wanneer hij aan bepaalde voorwaarden voldoet (moet de taal machtig zijn en aantonen dat hij in het betreffende land woont en/of werkt). De KNVB werkt daar in bepaalde gevallen ook aan mee.