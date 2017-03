’Leicester City kan dit jaar Champions League winnen’

Als er tijdens de persconferentie in de eigen stad tegengeluiden komen, vraagt Shakespeare waarom zijn club het grootste Europese clubtoernooi niet kan winnen. Omdat de topclubs de weg zullen versperren op weg naar de finale? Shakespeare wijst op de Premier League, die Leicester vorig jaar won ondanks de miljarden die de eigenaren van Chelsea, Manchester City, Manchester United, Arsenal en Tottenham Hotspur in hun clubs hebben gestoken.

Topniveau

Om de kwartfinale te halen is een 1-0 zege vanavond al voldoende voor Leicester. "We weten heus wel dat Sevilla spelers van topniveau in het elftal heeft. We moeten alles uit de kast halen om bij de laatste acht te komen. Het is de grootste wedstrijd in de historie van de club”, aldus Shakespeare, die Jamie Vardy als topscorer van het afgelopen seizoen eindelijk weer in grote vorm heeft.

Insiders weten dat het succes van vorig jaar ook al grotendeels te danken was aan de tactische kwaliteiten van Shakespeare, die door de spelers massaal naar voren werd geschoven om Ranieri op te volgen en tot de zomer de baas blijft. Sterker, de selectie van Leicester zette de Italiaan zelf buiten om de weg vrij te maken voor diens Engelse assistent. Ze hebben veel meer vertrouwen in Shakespeare dan in zijn voorganger.

Kennis

"Deze trainer heeft alles wat je in de top nodig hebt. En hij weet ook hoe hij die kennis moet overbrengen op de spelers. Dat vinden wij geweldig en dat is ook de reden waarom we met z’n allen wilden dat hij het werk zou overnemen”, vertelt international Danny Drinkwater aan de verslaggevers. "Shakespeare was een gigant vorig seizoen. Hij hielp Claudio om te wennen bij Leicester en hij was de link tussen de spelers en de hoofdtrainer. Als het aan ons ligt, houdt hij deze job voor jaren. Ik denk dat ik namens alle spelers kan spreken.”