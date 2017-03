De clubs kunnen uiteindelijk ook nog kiezen voor handhaving van het huidige model met 18 clubs met play-offs voor Europees voetbal en promotie-degradatiewedstrijden met clubs uit de Jupiler League.

Het tweede model dat voorligt is een competitie met 18 clubs, waarna een extra competitie wordt gespeeld om het kampioenschap tussen de eerste zes van de ranglijst. In die fase is sprake van een enkelprogramma, wat het totaal aantal duels op 39 brengt. De overige twaalf spelen dan in diverse poules onder meer om degradatie.

Het derde model is het meest ingrijpende met afkalving van de Eredivisie van 18 naar 16 clubs. Na de competitie komt er een kampioenspoule met zes clubs, die een dubbelprogramma afwerken en zo komen tot in totaal 40 wedstrijden. De overige tien clubs werken een enkel programma af en spelen om degradatie te voorkomen.

Bij alle modellen moeten de Eredivisieclubs nog bepalen hoe de degradatieregeling er exact uit komt te zien. Daarvoor gaat de ECV ook nog in conclaaf met de clubs uit de Jupiler League.

Jacco Swart

Jacco Swart, directeur van de ECV, hoopt eind mei dat de clubs een bindend voorstel kunnen presenteren en dit in samenspraak met een nieuw competitiemodel in de Jupiler League kunnen inbrengen bij de Algemene Vergadering Betaald Voetbal in juni. De bedoeling is om het eventueel nieuwe competitiemodel in het seizoen 2018-2019 in te voeren.

"We zijn goed op weg om een balans te vinden tussen het algemene belang van het Nederlandse voetbal en het individuele clubbelang. Dat is niet eenvoudig, maar we hebben tijdens onze tweedaagse in Zeist goede stappen gemaakt. Uiteindelijk zullen de Eredivisieclubs samen een beslissing moeten nemen in hoeverre ze bereid zijn om sommige individuele belangen los te laten in het algemeen belang om met het Nederlandse topvoetbal internationaal weer bij de beste tien voetballanden van Europa terug te keren."