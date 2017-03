FOTO - Sagan komt met de schrik vrij

De Slowaak lag in zijn beugel toen uit het niets een voetganger met hond overstak. De behendige wereldkampioen, die eigenlijk zelden of nooit valt, was echter alert en kon ondanks de hoge snelheid snel zijn stuur vastpakken en de stoep opsturen om op die manier een klapper te voorkomen.

De voetganger gebruikte zoals het hoort het zebrapad en had de hond zorgvuldig aangelijnd, maar hij of zij had schijnbaar niet goed links, rechts en nogmaals links gekeken. Bekijk HIER de beelden.

Sagan startte dinsdag in San Benedetto del Tronto als leider in het puntenklassement in de rode trui. De 27-jarige vedette van Bora-Hansgrohe won deze Tirreno-Adriatico al twee etappes. Zowel in de derde als de vijfde rit was hij de beste. Eerder dit seizoen zegevierde hij al in Kuurne-Brussle-Kuurne.

Foto: Screenshot Eurosport

