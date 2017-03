Teambaas schrikt zich hoedje in auto Coronel

“Ook met de stuuruitslag had ik moeite. Het was af en toe echt paniek in de auto”, lachte de legendarische toerwagenster die voor het zevende achtereenvolgende seizoen met de Nederlandse coureur gaat samenwerken. “De auto zwabberde op het rechte eind. Best wel tricky”, vertelde Ravaglia. Waarop Coronel grijnsde: “Dan moet je gewoon meer gas geven, dan heb je er geen last van”.

Omdat Coronel vanwege verplichtingen pas laat op het circuit arriveerde namen Ravaglia en GT-rijder Alberto Cerqui de eerste testuren voor hun rekening. Later op de zonnige dag nam Coronel het heft over tijdens de officiële testdag van het FIAWorld Touring Car Championship dat dit jaar Monza in de kalender heeft opgenomen. Oud-wereldkampioen Rob Huff die bij het Duitse Münnich-team in een Citroën C-Elysée gaat rijden, was de snelste voor wat dat waard was.