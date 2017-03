Balende Van Emden: 'Hier koop je niks voor'

,,Als je zo dichtbij bent, wil je gewoon winnen. Ik ben enorm teleurgesteld. Het is al de tweede keer dat ik een WorldTour-zege misloop omdat Dennis sneller is'', aldus Van Emden. De rijder van Team LottoNL-Jumbo kwam al vroeg in actie en zat lang in de zogenoemde 'hotseat', de stoel voor de leider in de tijdrit tot dan toe. Met nog drie renners te gaan dook Dennis met drie seconden onder de tijd van Van Emden.

,,Ik heb niet constant op die hotseat naar het scherm gekeken. Ik heb daar echt geen zin in. Als je al die tijden ziet, word je alleen maar nerveuzer. Zo nerveus als nu, ben ik nog nooit geweest. Het is ontzettend balen. Een tweede plek, daar koop je niks voor.''