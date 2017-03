LIVE EXTRA - Leicester ontvangt Sevilla, Juventus treft FC Porto

Om de kwartfinale te halen is een 1-0 zege al voldoende voor Leicester. "We weten heus wel dat Sevilla spelers van topniveau in het elftal heeft. We moeten alles uit de kast halen om bij de laatste acht te komen. Het is de grootste wedstrijd in de historie van de club”, aldus trainer Craig Shakespeare van The Foxes.

In het andere Champions League-duel neemt Juventus het op tegen FC Porto. De Italianen hebben zichzelf een comfortabele uitgangspositie verschaft door de heenwedstrijd in Porto met 2-0 te winnen.

Volg beide duels van minuut tot minuut aan de hand van uitgebreide statistieken via onze livewidget.

Foto: EPA