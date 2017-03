FOTO'S Woeste Nasri wil niet van veld na rode kaart

Nasri kreeg in de eerste helft geel na een smerige trap tegen de enkels van tegenstander Wilfred Ndidi. De Manchester City-huurling mocht van geluk spreken dat hij daar niet al direct rood kreeg.

Foto: Reuters

Vardy was niet vergeten dat Nasri al geel had gehad en provoceerde de middenvelder een kwartier voor tijd. Met succes, want de twee kwamen met de hoofden tegen elkaar te staan en kregen zo allebei geel. Nasri was echter niet van plan het veld te verlaten voor hij nog een stevig woordje had gewisseld met Vardy. Spelers van beide ploegen hadden de nodige moeite hem alsnog van het veld te krijgen.

Foto: Reuters

Het gedrag van Nasri was niet al te slim, zijn ploeg stond 2-0 achter nadat de Spanjaarden het eerste duel met 2-1 had gewonnen. De tijd was dus aan het dringen.