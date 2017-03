Leicester City blijft stunten in Champions League

Wes Morgan opende na 27 minuten de spelen voor Leicester City. De centrale verdediger trok mee naar voren toen Riyad Mahrez aanlegde voor een vrije trap en tekende zonder het zelf te weten voor de 1-0. De bal verdween via zijn lichaam achter doelman Sergio Rico. Morgan zorgde zo voor een primeur: hij is de eerste speler uit Jamaica die scoort in de Champions League.

Negen minuten na rust verdubbelde Marc Albrighton de voorsprong van de Engelse stuntclub. Hij schoot van afstand prachtig raak: 2-0. Sergio Escudero was even eerder nog bijzonder dicht bij de gelijkmaker, maar zijn knal van grote afstand kwam via de onderkant van de lat terug het veld in.

Een kwartier voor tijd ging het helemaal mis voor Sevilla. Samir Nasri kreeg ruzie met Jamie Vardy, kreeg rood en kon gaan douchen, al had hij daar zelf weinig zin. De Spanjaarden mochten even later een strafschop nemen na een overtreding van Kasper Schmeichel, maar de doelman herstelde zijn fout en keerde de inzet van Steven Nzonzi.

In de slotfase kreeg Leicester de nodige kansen om het duel vroegtijdig in het slot te gooien. Dat lukte niet, maar de 2-0 was voldoende.