premium

FOTO'S Schaatsers in het zonnetje gezet op gala

Gisteren, 23:49

De nationale topschaatsers verzamelden zich maandagavond in Amsterdam. Daar werden de meest succesvolle schaatsers en shorttrackers van het afgelopen seizoen in het zonnetje gezet in The Harbour Club, tijdens de exclusieve gala-avond die Telesport organiseerde in samenwerking met hoofdsponsor KPN.