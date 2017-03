Het is voor de tweede keer in de geschiedenis dat de PDC met de wereldtop neerstrijkt in Rotterdam. De primeur vond vorig jaar plaats. Destijds kleurde Ahoy volledig oranje.

Van Gerwen kampte korte tijd met een rugblessure, maar is in elk geval weer honderd procent fit en verwacht in de zevende speelronde een getergde Taylor. "Hij wil me graag pakken in Rotterdam", stelt de 27-jarige Brabander tegenover Telesport. De regerend wereldkampioen neemt op de ranglijst van de Premier League de tweede plek. Hij heeft een puntje minder dan koploper Peter Wright, maar heeft ook een wedstrijd minder gespeeld.

Klaasen is de nummer laatst en liet vorige week tegen Van Barneveld een zege glippen. Ondanks een 4-1 voorsprong ging hij toch met 5-7 in legs kopje onder. Daardoor houdt Barney nadrukkelijk zicht op de top-4 die aan het einde van de rit recht geeft op de play-offs in Londen. Daar wordt in mei gestreden om de uiteindelijke eindzege. Van Gerwen is titelverdediger.

Programma zevende speelronde in Ahoy:

Jelle Klaasen - James Wade Peter Wright - Dave Chisnall Raymond van Barneveld - Gary Anderson Michael van Gerwen - Phil Taylor Adrian Lewis - Kim Huybrechts